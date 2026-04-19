МВнР: Има изключително висока изборна активност в чужбина

Външно министерство: В чужбина има изключително висока избирателна активност

На брифинг заместник-министърът на външните работи Ради Найденов отбеляза, че се наблюдава изключително висока избирателна активност в чужбина, като към момента са приключили изборите в Нова Зеландия, Австралия, Сингапур, Япония, Южна Корея и Китай. Спрямо предишни избори нашите дипломатически и консулски представителства са поръчали два пъти повече бюлетини, допълни той.

Найденов изтъкна, че до момента няма затруднения в нито една секция извън страната.

По отношение на чувствителната тема с изправността на машините – в чужбина има общо 493 секции в 55 държави, като се използват 130 машини в 19 държави. До момента дефект е дала само една машина в посолството в Лондон, което е под 1 процент, обясни заместник-министърът.

За българските граждани, които упражняват правото си на глас в чужбина, изборният ден ще приключи най-късно в понеделник в 6:00 часа сутринта българско време. Става въпрос за секциите в американските щати Калифорния, Аризона и Невада.

На брифинга взе участие и Боряна Стойнова – заместник-председател на работната група “Избори”, която е успяла да обобщи до 18 часа информация, постъпила от държави с голям брой избирателни секции – Германия, Великобритания и Северна Ирландия, Турция и Испания.

“Данните са предоставени от нашите дипломатически и консулски представителства в Лондон, Истанбул, Анкара, Одрин, Бурса, Франкфурт, Берлин и Валенсия. Както вече беше отбелязано, се наблюдава повишена активност и по-голям брой избиратели в сравнение с предишни избори. По информация на посолството в Лондон пред секционните комисии има дълги опашки, като в някои случаи се чака повече от час за гласуване. Средното време за изчакване е между 30 и 40 минути”, обясни тя.

По думите на Стойнова сред сънародниците ни в чужбина се забелязва ясно предпочитание към гласуването с машина, въпреки че се налага да чакат по-дълго време, за да упражнят правото си на глас.

Към 16 часа избирателната активност в страната е 34.63%, отчетоха от ЦИК
Още от категорията..

Последни новини

