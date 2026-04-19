Гюров гласувал за „държава, в която в парламента се влиза с идеи, а не с пачки в пояса“

„Гласувах за държава, в която в парламента се влиза с идеи, с политики, а не с пачки в пояса“. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров, след като упражни правото си на вот чрез машина в Благоевград.

По думите му, е важно страната да се управлява от политици, които действат с отговорност и не се самозабравят, а институциите работят честно и по закон. Той подчерта, че полицията трябва да изпълнява задълженията си достойно, дори в трудни ситуации.

Гюров акцентира и върху ролята на прокуратурата, която според него трябва да разследва сигналите на гражданите, а не да служи като инструмент за натиск. Той каза, че е гласувал за европейска България, в която хората живеят свободно и без страх от натиск или унижение.

Служебният премиер призова гражданите да гласуват, като подчерта, че свободният вот е по-силен от всеки опит за манипулация на изборите.

