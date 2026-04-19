РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Споразумение урежда взаимните задължения и оттеглянето на България от МБИР

бизнес продажба придобиване

Одобрено е Споразумение с Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) за уреждане на взаимните задължения във връзка с оттеглянето на страната ни от Споразумението за организацията и дейността на банката и от членството си в нея. Решението е гласувано от служебното правителство. Документът ще осигури изплащането на внесения от България капитал в банката в контекста на прекратяването на членството и защитата на интересите на страната.

Уставният капитал на МБИС е 400 млн. евро, а внесената част е 200 млн. евро. България е със статут на страна-учредителка като размерът на записания дялов капитал на страната ни, в съответствие с Устава, е 7.56% от капитала на банката, или 15.1 млн. евро.

Служебният министър на финансите е упълномощен да подпише Споразумението от името на правителството

в условията на последваща ратификация от Народното събрание.

Членството на България в МБИС беше прекратено на 17 август 2023 г. съгласно приетия от Народното събрание Закон за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка (МИБ) и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество.

Припомняме, че през месец май 2023 г. в изпълнение на приетия от Народното събрание Закон за денонсиране на споразумението с Международната инвестиционна банка и с Международната банка за икономическо сътрудничество Министерството на външните работи по дипломатически път е изпратило официални уведомление до управителните органи на двете финансови институции.

Членството ни ще бъде прекратено съответно на 15 август 2023 г. в МИБ и на 17 август 2023 г. – в Международната банка за икономическо сътрудничество.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.