Споразумение урежда взаимните задължения и оттеглянето на България от МБИР

Одобрено е Споразумение с Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) за уреждане на взаимните задължения във връзка с оттеглянето на страната ни от Споразумението за организацията и дейността на банката и от членството си в нея. Решението е гласувано от служебното правителство. Документът ще осигури изплащането на внесения от България капитал в банката в контекста на прекратяването на членството и защитата на интересите на страната.

Уставният капитал на МБИС е 400 млн. евро, а внесената част е 200 млн. евро. България е със статут на страна-учредителка като размерът на записания дялов капитал на страната ни, в съответствие с Устава, е 7.56% от капитала на банката, или 15.1 млн. евро.

Служебният министър на финансите е упълномощен да подпише Споразумението от името на правителството

в условията на последваща ратификация от Народното събрание.

Членството на България в МБИС беше прекратено на 17 август 2023 г. съгласно приетия от Народното събрание Закон за денонсиране на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка (МИБ) и на Споразумението за организацията и дейността на Международната банка за икономическо сътрудничество.

Припомняме, че през месец май 2023 г. в изпълнение на приетия от Народното събрание Закон за денонсиране на споразумението с Международната инвестиционна банка и с Международната банка за икономическо сътрудничество Министерството на външните работи по дипломатически път е изпратило официални уведомление до управителните органи на двете финансови институции.

Членството ни ще бъде прекратено съответно на 15 август 2023 г. в МИБ и на 17 август 2023 г. – в Международната банка за икономическо сътрудничество.