Към 16 часа избирателната активност в страната е 34.63%, отчетоха от ЦИК

Към 16 часа избирателната активност в страната е била 34.63%, отчете заместник-председателят и говорител на ЦИК – Росица Матева. Тя отбеляза, че най-активни са били избирателите в 23-МИР в София, където са гласували 43.38%, а най-ниска – в Кърджали, където са гласували 23.34 процента. За сравнение – на изборите за парламент на 27 октомври 2024 г. избирателната активност към 16 часа е била 26.25 процента. Матева добави, че в Австралия изборният ден вече е приключил и резултатите от 6 секции вече са пристигнали в ЦИК. Също така са предадени протоколите и от две секции от Нова Зеландия, от една – от Южна Корея, и от една от Сингапур и от посолството ни в Япония.

По отношение на получените сигнали в ЦИК, Матева обясни, че те са за опашки и забавяния на процеса на гласуване, придружени с предложения за промяна в начина на упражняване правото на вот. Имало и сигнали за агитации в социалните мрежа. Заместник-председателят на ЦИК припомни, че социалните мрежи не предлагат медийна услуга и по закон те не подлежат на неин специален контрол по време на изборния ден.

Що се отнася до машините, с които е преустановено гласуването поради някакъв технически проблем, Матева отчете, че към 17 часа те са общо 75 за страната и три – за чужбина. Най-много те са в Хасково – общо шест машини, в София – шест, в Бургас – пет, в Плевен – пет и в Ямбол – пет. В останалите области са по три или по едва, две.

Матева направи сравнение с 18 часа, на предишните избори – на 27 октомври 2024 г., когато било преустановено гласуването със 113 машини, които по някакви причини били излезли извън строя.

Тя обърна внимание, че броят на машините, при които е регистриран някакъв проблем, е 75 и той е нищожен на фона на общо 9354 устройства, използвани днес в изборния процес.

Във връзка с гласуването в чужбина, Матева съобщи, че до тях е достигнал само един сигнал за неразбирателство между членовете на секционна избирателна комисия.

„В крайна сметка те са отговорни хора и трябва да намерят начин, за да си свършат заедно работата„, коментира говорителката на Централната избирателна комисия.