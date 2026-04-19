Няма засилена киберактивност към стратегически обекти в изборния ден

Няма засилена киберактивност към стратегически обекти, сайтове на администрацията и атаки от типа „отказ от услуги“ от началото на изборния ден на 19 април, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Временният ситуационен център за киберсигурност в МЕУ с председател министъра на електронното управление доц. Георги Шарков следи ситуацията в реално време. В състава на този център влизат представители на Министерството на електронното управление, МВР, Министерство на отбраната, ДАНС и ГДБОП.

В изборния ден центърът работи без прекъсване от 08:00 сутринта до полунощ.

При съмнения за заплаха се изработват планове за координиран отговор и се задейства националната група за киберсигурност.