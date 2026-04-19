РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Няма засилена киберактивност към стратегически обекти в изборния ден

МЕУ постигна проверка на 100% от инсталираните машини избори

Няма засилена киберактивност към стратегически обекти, сайтове на администрацията и атаки от типа „отказ от услуги“ от началото на изборния ден на 19 април, съобщиха от Министерството на електронното управление (МЕУ).

Временният ситуационен център за киберсигурност в МЕУ с председател министъра на електронното управление доц. Георги Шарков следи ситуацията в реално време. В състава на този център влизат представители на Министерството на електронното управление, МВР, Министерство на отбраната, ДАНС и ГДБОП.

В изборния ден центърът работи без прекъсване от 08:00 сутринта до полунощ. 

При съмнения за заплаха се изработват планове за координиран отговор и се задейства националната група за киберсигурност.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Информация

Всички права запазени.