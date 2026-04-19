„Прогресивна България“ печели убедително изборите, битка за второто място

„Прогресивна България“ печели убедително предсрочните парламентарни избори с 37.5%. Това сочат данните от екзитпол на „Алфа рисърч“.

Според данните на второ място е ГЕРБ-СДС с 16.2%, а третото място заема „Продължаваме промяната-Демократична България“ с 14.3%.

На четвърто място е ДПС с 8.4%, а на пето е „Възраждане“ с 4.9%. Шестото е за „БСП-Обединена левица“ с 4.1%.

Изненадата на изборите е „Сияние“, която е на ръба на влизането в 52-рия парламент с 3,9%.

Под чертата остават МЕЧ, Величие,ИТН, АПС и Синя България.

Предварителните изчислени показват следното евентуално разпределение на мандатите в парламента: 

ПБ – 105-110

ГЕРБ – 46-44

ПП-ДБ – 40-39

ДПС – 24-21

Възраждане – 14

БСП – 11-12

Според „Алфа рисърч“ към 19.00 часа избирателната активност е била 46,7%.

Още от категорията..

