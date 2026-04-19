„Прогресивна България“ печели убедително изборите, битка за второто място

„Прогресивна България“ печели убедително предсрочните парламентарни избори с 37.5%. Това сочат данните от екзитпол на „Алфа рисърч“.
Според данните на второ място е ГЕРБ-СДС с 16.2%, а третото място заема „Продължаваме промяната-Демократична България“ с 14.3%.
На четвърто място е ДПС с 8.4%, а на пето е „Възраждане“ с 4.9%. Шестото е за „БСП-Обединена левица“ с 4.1%.
Изненадата на изборите е „Сияние“, която е на ръба на влизането в 52-рия парламент с 3,9%.
Под чертата остават МЕЧ, Величие,ИТН, АПС и Синя България.
Предварителните изчислени показват следното евентуално разпределение на мандатите в парламента:
ПБ – 105-110
ГЕРБ – 46-44
ПП-ДБ – 40-39
ДПС – 24-21
Възраждане – 14
БСП – 11-12
Според „Алфа рисърч“ към 19.00 часа избирателната активност е била 46,7%.