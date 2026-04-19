Екзитпол на „Мяра“: „Прогресивна България“ със 109 депутати, БСП – с 11 мандата

Според екзитпола на „Мяра“ към 20.00 часа коалицията на бившия президент Румен Радев печели предсрочните парламентарни избори за 52-ро Народно събрание с подкрепа от 38.7%, ГЕРБ-СДС са втори – с 14.7%, „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ – са трети – с много малка разлика от вторите – с 13.3 процента.

ДПС ще влязат в 52-рото Народно събрание с 9.1% подкрепа. „Възраждане“ – с 5.3%, БСП – с 4 процента. „Има такъв народ“ остават много под 4-процентната бариера – с 1.5 процента.

„Величие“ имат 3.4%, МЕЧ – 3.2%, „Сияние“ – 2.4%, „Алианс за права и свободи – АПС“ – 1.7%, „Синя България“ – 0.5 процента.

Така „Прогресивна България“ ще има 109 места в 52-рото Народно събрание, ГЕРБ-СДС – 41 мандата, ПП-ДБ – 38 места, ДПС- 26 места, „Възраждане“ – 15 места, а БСП – 11 места.

Който и да е този, който ще застане срещу нас, след като свърши изборният ден, ще трябва да се съобрази с програмата на „Прогресивна България“, коментира Слави Василев – кандидат за депутат от коалицията на бившия президент в ефира на БНТ в отговор на въпроса от кого ще търсят подкрепа, за да имат мнозинство. Той добави, че ще чака официалните резултати, като неговите очаквания са, че „Прогресивна България“ ще получи достатъчно гласове, за да има мнозинство – 121 гласа.