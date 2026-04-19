РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

„Възраждане”: Благодарим на всеки, който избра единствената партия, която защитава националния интерес

Благодарим на всеки от вас, който избра единствената партия, която защитава българския национален интерес! Очакваме окончателните резултати!“ С такава позиция излязоха от „Възраждане“ малко след края на изборния ден.

Според повечето социологически проучвания в 52-рото Народно събрание влизат шест партии, а „Възраждане” печели над 5% от подкрепата.

Ето какви са резултатите към 20.00 часа според екзитпола на агенция „Тренд“:

Прогресивна България – 39,6%

ГЕРБ – 15,1%

ППДБ – 13,5%

ДПС – 8,1%

Възраждане – 5,1%

БСП – 4,1%

Сияние – 3%

МЕЧ – 2,7%

Величие – 2,4%

АПС – 2%

ИТН – 1,6%

Синя България – 0,7%

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.