„Възраждане”: Благодарим на всеки, който избра единствената партия, която защитава националния интерес

„Благодарим на всеки от вас, който избра единствената партия, която защитава българския национален интерес! Очакваме окончателните резултати!“ С такава позиция излязоха от „Възраждане“ малко след края на изборния ден.
Според повечето социологически проучвания в 52-рото Народно събрание влизат шест партии, а „Възраждане” печели над 5% от подкрепата.
Ето какви са резултатите към 20.00 часа според екзитпола на агенция „Тренд“:
Прогресивна България – 39,6%
ГЕРБ – 15,1%
ППДБ – 13,5%
ДПС – 8,1%
Възраждане – 5,1%
БСП – 4,1%
Сияние – 3%
МЕЧ – 2,7%
Величие – 2,4%
АПС – 2%
ИТН – 1,6%
Синя България – 0,7%