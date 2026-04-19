„Прекомерните искания“ отказали Иран да участва във втория кръг от преговорите със САЩ

Иран отказа да участва във втория кръг от преговорите със САЩ, съобщи иранската информационна агенция IRNA, позовавайки се на източник. Той отбеляза, че „няма ясни перспективи“ за ползотворни контакти.

IRNA пише, че Иран е обосновал решението си, като е посочил „прекомерните искания на Вашингтон, нереалистичните очаквания, постоянните промени в позицията и повтарящите се противоречия“. Военноморската блокада на САЩ също е повлияла на отказа на Иран да участва в преговорите. В изявлението се отбелязва, че Иран смята това за „нарушение на прекратяването на огъня“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че вторият кръг от преговори между иранската и американската страна ще се проведе вечерта на 21 април в Исламабад. САЩ ще бъдат представени от специалния президентски пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Тръмп – Джаред Къшнър.

Според Tasnim, Иран няма да изпрати делегация за преговори със САЩ, докато военноморската блокада остава в сила.