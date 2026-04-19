Здържаха двама граничари за трафик на мигранти

Двама гранични полицаи са били хванати в крачка, след като се опитали да вкарат нелегално мигранти в страната, съобщи за БТА шефът на Районната прокуратура в Ямбол Мина Грънчарова. Служителите на Регионална дирекция „Гранична полиция“ в Елхово са задържани за срок от 72 часа и са им повдигнати обвинения за незаконен трафик на хора.

Ако двамата граничари бъдат признати за виновни, то тях ги грози наказание “лишаване от свобода” от две до десет години и глоба от 5000 до 20 000 лева. Предстои прокуратурата да внесе искане за постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ пред Районния съд в Елхово.

Според информацията служители от Дирекция “Вътрешна сигурност” са нахлули в граничното полицейско управление в Елхово и са задържали началника на групата и един от инспекторите. Установено е, че задържаните са триели от системата алармите, които се задействат, когато покрай границата биват засечени бежански групи.

Освен това са координирали възможностите за преминаване на мигрантите през страната ни, съдействали им с намирането на автомобили, с които да се придвижат. Освен двамата свои колеги, служители на „Гранична полиция“ в Елхово са задържали и 11 мигранти.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ заявиха в своя позиция по случая, че няма да толерират прояви на корупция сред своите служители.