РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

От МВР съобщиха за два случая на гласуване от чуждо име, като по тях вече се водят разследвания.

В село Септемврийци, област Монтана, член на секционна избирателна комисия е задържан, след като е пуснал 10 бюлетини от името на други лица. По случая са разпитани свидетели и предстоят допълнителни действия, съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Вторият случай е регистриран в село Великденче, област Кърджали, където две жени са гласували вместо други граждани. Образувани са бързи производства, като лицата са задържани за срок до 24 часа.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че към 16:30 часа са постъпили 328 сигнала чрез системата 112, по които са образувани 26 досъдебни производства. Сигналите се обработват в реално време и се разпределят към областните дирекции.

Кандев информира и за инцидент извън изборния процес – аварирал автобус в тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Пътниците са евакуирани, движението е обезопасено и няма образувани задръствания.

По думите на Дечев, изборният процес протича нормално, като техническите проблеми с машините са под 0,5%, което според него е показател за добра организация. Той подчерта, че институциите са подготвени да противодействат на изборните нарушения.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.