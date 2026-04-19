От МВР съобщиха за два случая на гласуване от чуждо име, като по тях вече се водят разследвания.

В село Септемврийци, област Монтана, член на секционна избирателна комисия е задържан, след като е пуснал 10 бюлетини от името на други лица. По случая са разпитани свидетели и предстоят допълнителни действия, съобщи служебният вътрешен министър Емил Дечев.

Вторият случай е регистриран в село Великденче, област Кърджали, където две жени са гласували вместо други граждани. Образувани са бързи производства, като лицата са задържани за срок до 24 часа.

Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че към 16:30 часа са постъпили 328 сигнала чрез системата 112, по които са образувани 26 досъдебни производства. Сигналите се обработват в реално време и се разпределят към областните дирекции.

Кандев информира и за инцидент извън изборния процес – аварирал автобус в тунел „Траянови врата“ на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Пътниците са евакуирани, движението е обезопасено и няма образувани задръствания.

По думите на Дечев, изборният процес протича нормално, като техническите проблеми с машините са под 0,5%, което според него е показател за добра организация. Той подчерта, че институциите са подготвени да противодействат на изборните нарушения.