Освен че „Има такъв народ“ постигна катастрофални резултати на изборите, няма да получи и субсидия

Партията на Слави Трифонов оттегли необмисления си законопроект за личните данни

Според данните на Централната избирателна комисия при обработени 97,52% от протоколите, „Има такъв народ“ не събира достатъчно подкрепа, за да получи партийна субсидия. Партията на Слави Трифонов е получила 23 410 гласа, което представлява 0,744 процента.

С този резултат формацията се нарежда на 11-то място, като остава зад партии като „Морал, единство, чест“, „Величие“, „БСП-Обединена левица“, „Сияние“ и „Алианс за права и свободи“.

Партийната субсидия по закон е 8 лева (или 4,09 евро) на получен глас на парламентарните избори. Тя се полага на партиите, които имат поне 1% от гласовете.

Междинните резултати на сайта на Централната комисия при 97,52% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии показват, че пет партии и коалиции влизат в 52-рото Народно събрание.

Първа е „Прогресивна България“ на Румен Радев с 1 407 806 гласа или 44.723% подкрепа, следвана вече от ГЕРБ-СДС с 421 421 гласа или 13.388 процента. „Продължаваме промяната-Демократична България“, които дълго заемаха второто място, сега слизат една стълбичка надолу и получават трето място с 403 145 гласа или 12.807% подкрепа. Разликата между вторите и третите нараства и вече е над 18 000 гласа.

ДПС остава четвърто със 212 630 гласа или 6.755% подкрепа. „Възраждане“ е последната формация, която до момента прескача 4-процентната бариера за влизане в парламента, със 135 373 гласа или 4.301 процента.

БСП рязко падна надолу – за кратко надхвърли 3 процента, после отново падна под този резултат. Изпреварват я „Морал, единство, чест“ и „Величие“, всяка от които взима малко над 3 процента. „Алианс за права и свободи“ не успява да стигне 1.5%, а „Има такъв народ“ главоломно падна под процент.

