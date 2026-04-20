IOI Properties разширява имотния си портфейл с офис кула в Сингапур за 2 млрд. долара

Имотната компания IOI Properties – собственост на малайзийските милиардери братята Йо Чор Ли и Ли Йо Сенг, купува голяма офис сграда в Сингапур за около 2 милиарда щатски долара. Това е част от стратегията им да се разрастват на фона на много силен имотен пазар в града, който е един от най-скъпите в света.

Компанията ще придобие изцяло сградата „Asia Square Tower 2“, която се намира в бизнес района Марина Бей, от инвестиционния фонд CapitaLand Integrated Commercial Trust. Сградата е 46-етажна и се използва за офиси. В нея работят големи международни компании като японската Mizuho Bank и застрахователната компания Allianz.

С тази покупка IOI Properties ще засили още повече присъствието си в централната бизнес зона на Сингапур. Компанията вече притежава и други престижни имоти в града. Ръководството на фирмата казва, че инвестицията е дългосрочен ход, защото първокласните имоти в островната държава носят стабилни приходи.

След като сделката бъде завършена, което се очаква да се случи до края на годината, стойността на имотите на компанията в Сингапур ще достигне около 10 милиарда сингапурски долара.

Имотният пазар в острова в момента е много активен, защото инвеститорите търсят сигурни вложения в несигурна глобална среда. Инвестициите в имоти в страната са достигнали най-високото си ниво от осем години насам.

IOI Properties вече активно купува и разширява бизнеса си в Сингапур. Братята планират да учредят и инвестиционни фондове за имоти (REIT), чрез които да управляват активите си по-лесно. Семейството Ли е едно от най-богатите в Малайзия, натрупало състояние от бизнеса, създаден от техния баща Ли Шин Ченг, който е развил голяма компания в земеделието и имотите.