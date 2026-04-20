България с покана до „Боташ“ за преразглеждане на договора

Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков съобщи в Панагюрище, цитиран от БТА, че България е изпратила покана до турската страна за предоговаряне на сделката с „Боташ“. Той допълни, че предложенията са експертни и са изложени в няколко страници.

Енергийният министър отбеляза, че България трябва да продължи да разчита на собствените си ресурси, особено в условия на външни кризи и несигурност. Трайков изтъкна, че въглищните централи не само използват местен ресурс, но и са решаващи за баланса и сигурността на електроенергийната система.

Енергийният министър коментира и бъдещето на ядрената енергетика, като изрази мнение, че изграждането на седми и осми блок на АЕЦ „Козлодуй“ трябва внимателно да се осъществи. Според него е изключително важно да се избегнат забавянията и сериозните надвишавания на бюджета.

В изказването си той засегна и темата за цените на енергията, като подчерта, че страната ни е реагирала бързо на тяхното покачване с мерки за ограничаване на инфлацията и защита на домакинствата, които са получили положителна оценка и на европейско ниво.

Трайков коментира и изминалите предсрочни парламентарни избори, като отбеляза, че служебното правителство се е справило със задачата да гарантира честността на вота. Във връзка с вчерашния му призив в социалните мрежи, отправен към Централната избирателна комисия (ЦИК) да осигури замяна на единичните случаи на дефектирали машини, Трайков обясни, че той е провокиран от личния му опит да гласува.

Трайков и заместник-министърът на енергетиката Теодора Георгиева са в Панагюрище по повод 150-годишнината от Априлското въстание. По-рано през деня министърът откри нов STEM център в местната професионална гимназия.