Искат постоянен арест за полицаи – каналджии

Районна прокуратура-Ямбол е внесла в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на двама служители от Гранично полицейско управление – Елхово. Те са обвинени за съизвършителство в подпомагане на 11 граждани на Ирак да пребивават и преминават през българска територия. Престъплението е осъществено на път в землището на гр. Елхово, обл. Ямбол.

Служители от Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР нахлуха в ГПУ-Елхово в петък и задържаха началника на групата и един от инспекторите. Каналът за мигранти е работел срещу солидни плащания в евро, като по информации в медиите в схемата са участвали граничарите от цялата смяна. До операцията се е стигнало след продължителни оперативни действия, включително с прилагане на СРС в продължение на месеци. 

Служителите от смяната триели алармите от системата, които се задейства при нелегално преминаване на бежански групи. Освен че отстранявали следите от видеозаписите за сигурност, те подпомагали мигрантите, като координирали пътя им, съдействали им и с намирането на автомобили, с които да се придвижат към вътрешността на страната. За движението на определени групи бежанци в докладните на служителите от тази смяна се записвало, че „няма нарушения“.

