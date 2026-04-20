Мъж отнесе 3-годишен затвор, заради блудство и 45 000 порнофайла

По обвинение на Районна прокуратура-Пазарджик, 35-годишният Н. Ш. е осъден на 3 години и 4 месеца затвор при първоначален „общ“ режим на изтърпяване по четири престъпления и глоба в размер на 2556 евро.

Според данни от разследването в периода от май 2014 година до август 2016 година във Ветрен той е блудствал с цел да възбуди и удовлетвори полово желание без съвкупление спрямо 11-годишно момиче.

Освен това между август 2020 година и октомври 2020 година, чрез заплахи е убедил същото момиче, да участва чрез видео разговори в блудствено действие.

Третото обвинение е за това, че през месец декември 2022 година в Септември е блудствал с 15-годишно момиче чрез употреба на сила. Отделно от това мъжът е съхранявал порнографски материали на телефон, компютри и флашки, в които са участвали непълнолетни, като става дума за общо 45 508 файла.

Делото е преминало по реда на съкратеното съдебно следствие, тъй като обвиняемият е признал вината си. Присъдата е влязла в сила.