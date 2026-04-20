Почина Красимир Райдовски, който бе говорител на кабинета на Жан Виденов

Почина бившият разузнавач и шеф на пресслужбата на Министерския съвет в правителството на Жан Виденов Красимир Райдовски.

Скръбната вест бе потвърдена от дъщеря му Николета, пише dir.bg.

Райдовски си отиде след продължително боледуване малко преди да отбележи своя 80-годишен юбилей.

Красимир Райдовски е роден на 6 юни 1946 г. в Пловдив. Завършил е ВНВУ „Васил Левски“ във Велико Търново и Висшия икономически институт в София.

Той е бил щатен служител на Първо главно управление на ДС. Назначен е на 30.10.1968 г. за разузнавач III степен и постепенно стига до началник на отделение през 1985 г. Междувременно през 1976 година е бил обучаван 10 месеца в разузнавателна школа в СССР.

Райдовски е работил в „София прес“, Българската национална телевизия и в Министерството на външните работи.

В периода от февруари 1995 до ноември 1996 година е ръководител на пресслужбата на Министерския съвет при управлението на Жан Виденов.

