РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

„За свободата на един народ“ – изложба, посветена на 150-годишнината от Априлското въстание

Априлското въстание

„Тук стонове изпълват тишината и твоите свещеници загиват. Не чуваш ли как вопли се издигат над труповете хладни на децата?“ Тези думи на Оскар Уайлд могат да се прочетат в изложбата, посветена на 150 години от Априлското въстание, която откри президентът Илияна Йотова в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е плод на общите усилия на изследователски екипи от библиотеката и на Държавна агенция „Архиви“.

В нея могат да се видят фотокопия както на писма от участници в подготовката и провеждането на въстанието, така и на различни удостоверения. Едно от тях е например от Сръбското агентство в Румъния за издадени паспорти през 1876 г. на Стоян Заимов, Георги Апостолов, Кирил Ботев и Никола Обретенов. Може да се види и така наречената равносметка за изразходвани средства от касата на Панагюрския революционен комитет във връзка със закупуване на оръжия и припаси за въстанието с дата 1 март 1878 година.

В изложбата може да се види и фотокопие на писмото от Христо Ботев до капитана и пътниците на парахода „Радецки“, в което той пише „Имам чест да Ви обявя, че в тоя параход се намират български въстаници, на които имам чест да бъда войвода“.

Изложените документи и свидетелства са представени в над 20 табла с различни заглавия като „Врачанският революционен окръг преди бурята“, „Те не умират! Четата на Христо Ботев“, „Знаме да издигнем, юнаци да поведем! Четата на Таньо Стоянов“, „Емиграцията в служба на делото“, „Сливенският Балкан – закрилник на бунтовни войводи“, „Дряново се бори с чест“, „През тихия бял Дунав“, „Там, където въстанието не избухна“, „Зовът на априлци отеква в Европа“, „Посланиците на въстанието – мисията на Драган Цанков и Марко Балабанов в Европа“, „От Лондон до Новия свят: обществен отклик и солидарност“.

В „История на България“ през погледа на историците Иван Божилов, Вера Мутафчиева, Константин Косев, Андрей Пантев и Стойчо Грънчаров четем:

„Неуспешният опит за въстание през септември 1875 г. не отчайва българските революционни дейци. За тях е повече от ясно, че само от българите зависи в каква посока по-нататък ще се развие Източният въпрос. Това е толкова очевидно, че дори и английският вестник „Таймс“, известен със симпатиите си към султанска Турция, коментирайки създалата се обстановка на Балканите, прогнозира с тревога, ме спасяването на Османската империя би станало невъзможно, ако бунтовните пламъци обхванат и България.

„Колкото и да е мрачно бъдещето на Турция, пише вестник „Таймс“, то ще стане още по-мрачно, ако въстанието в Херцеговина продължи още няколко месеца, ако Австрия и Русия отпуснат юздите на Сърбия и Черна гора и ако пламъкът на недоволството достигне до България. Тогава Източният въпрос може да приеме тази форма, от която дипломацията с всички сили се старае да го отклони.“

Ръководителите на българската национална революция осъзнават повелята на деня и изискванията на момента. Като поемат цялата огромна историческа отговорност, те преценяват, че е настъпил дванадесетият час на освободителното дело и обстоятелствата налагат борба на живот и смърт.

Ставайки изразител на общото настроение през тези дни, Никола Обретенов в едно писмо до майка си – известната баба Тонка Обретенова, изрича следното знаменателно заклинание: „Както и да е, ний не ще оставим Турция на мира; или ще измрем всинца, или ще освободим България.“

Обладани от подобна самопожертвувателна решимост, ръководителите на революционното движение се събират към края на 1875 г. в румънския град Гюргево, където фактически формират нов център на движението, известен под името на Гюргевски революционен комитет.

Новосъздаденият комитет поема в свои ръце ръководството на българското националноосвободително движение. Единодушно е решението му през пролетта на 1876 г. да се организира въстание в България. Във връзка с неговата подготовка Гюргевският комитет разделя страната на четири революционна окръга – Търновски, Сливенски, Врачански и Пловдивски.

Първи революционен окръг обхваща централната зона на Северна България с център Търново. Във Втори окръг влиза Югоизточна България с център Сливен. Северозападна България с център Враца е Трети окръг. Югозападните райони и Пловдивска област с център Пловдив влизат в Четвърти окръг. За всеки окръг е определен по един главен отговорник, наричан апостол и двама помощници.

Тяхната задача е да организират подготовката и да координират въстаническите действия по места. За главни отговорници или апостоли са определени съответно Стефан Стамболов, Иларион Драгостинов, Стоян Заимов и Панайот Волов. Гюргевският комитет предвижда и пети революционен окръг с център София, но това не се възприема. Решава се границата на окръзите да стигат до там, докъдето се разпростира революционната пропаганда на организаторите.

Гюргевският комитет очертава в най-общи линии стратегическия план и тактиката на бъдещото въстание. Тактическият замисъл предвижда изграждането на няколко големи опорни бази в планинските райони, където трябва да се изнесе цялото население с необходимото продоволствие и боеприпаси за организиране на пордължителна отбрана дотогава, докато не се намесят великите сили.

Тактиката на гюргевските дейци е подчинена на основния стратегически замисъл за политическо решенние на българския въпрос в общия комплекс на Източния въпрос. С въстанието се преследва една съвсем рационална и достижима цел, без да се хранят илюзорни надежди, че с него ще може да се разгроми противникът на бойното поле със силата на оръжието.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.