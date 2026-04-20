Siemens и NVIDIA тестват хуманоиден робот, който работи 8 часа във фабрика

Германската компания Siemens и производителят на чипове NVIDIA са изпробвали хуманоиден робот в истинска фабрика. Тестът е направен заедно с британската компания Humanoid и показва как в бъдеще хора и умни машини могат да работят заедно.

Роботът е бил използван в завод на Siemens в Германия. Той е изпълнявал обикновени задачи като преместване и подреждане на контейнери – неща, които обикновено правят работниците. По време на теста роботът е работил самостоятелно повече от 8 часа и е изпълнил над 90% от задачите си. Той е обработвал около 60 контейнера на час, което показва, че може да бъде полезен в реална работна среда.

Идеята е да се създадат „умни“ фабрики, където машините не просто изпълняват команди, а могат да мислят, да се адаптират и да помагат на хората.

Още нещо важно – голяма част от разработката на този робот е направена във виртуална среда, което е спестило време. Вместо да се разработва до 2 години, това е станало за около 7 месеца.

Такива роботи могат да помогнат при недостиг на работна ръка, като поемат по-трудни или повтарящи се задачи. Засега това е само тест, но е важна стъпка към навлизането на подобни технологии в реалното производство.

