Прокуратурата обобщи изборните нарушения след вота

След като от ЦИК обявиха, че са обработили 100% от протоколите на секционните избирателни комисии след вчерашните изборите, от прокуратурата обобщиха изборните нарушения от началото на предизборната кампания до тази сутрин. В държавното обвинение са докладвани и образувани общо 3021 преписки, образувани са 599 досъдебни производства, от които 252 бързи производства за купуване на гласове и всякаква търговия с вот.

По 2283 преписки са постановени откази от образуване на досъдебни производства поради липса на достатъчно данни, а в някои от случаите – и поради липса на законен повод, т. е. подадени са били анонимни сигнали. В качеството на обвиняеми са привлечени 34 души.

По апелативни райони досъдебните производства, свързани с изборите, са разпределени по следния начин: Апелативна прокуратура-София – 233; Апелативна прокуратура-Бургас – 86; Апелативна прокуратура-Пловдив – 76; Апелативна прокуратура-Варна – 139; Апелативна прокуратура-Велико Търново – 65.

Бързите производства са разпределени както следва: Апелативна прокуратура-София – 134; Апелативна прокуратура-Бургас – 52; Апелативна прокуратура-Пловдив – 24; Апелативна прокуратура-Варна – 25; Апелативна прокуратура-Велико Търново – 17.

Освен това в Софийската градска прокуратура се водят и 166 преписки, образувани по сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения от кандидат-депутати. Досъдебните производства са шест.

По предложение на МВР от окръжните прокуратури в страната са внесени в съда 127 искания за разрешение за използване на специални разузнавателни средства.

Припомняме, че на брифинг, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че са получени общо 2974 сигнали за нарушения на изборния процес. Най-много са сигналите за нарушения, извършени от ДПС – 613, следвани от ГЕРБ-СДС – с 318 сигнала, 18 сигнала за “Възраждане”, 16 сигнала за “Прогресивна България”, 13 сигнала за БСП, 11 за ПП-ДБ, 7 за “Величие”, 4 за ИТН и 2 – за изборни нарушения, извършени в полза на МЕЧ.