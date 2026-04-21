Имаше натиск, но доказахме, че системата не е изгубена, заяви Георги Кандев по повод изборите

„Дадохме всичко от себе си. Не като оправдание. Бях абсолютно наясно колко дълбоко е пропукано доверието на хората в изборния процес. Ясни ми бяха и опитите за купуване на гласове“. Това заяви във „Фейсбук“ изпълняващият функциите на главен секретар на МВР Георги Кандев.

„За краткото време, което имах, не си позволих нито ден комфорт. Нито миг колебание. Работих с ясната мисъл, че всяко действие или бездействие има значение. Че зад всяка бюлетина стои човек. Направихме всичко по силите си този процес да бъде по-честен. По-защитен“, пише той.

Кандев обяснява, че знае как една битка не поправя цяла система, но всяка промяна започва с отказа да се примириш.

„Имаше натиск. Имаше съпротива. Но не само. С колегите от цялата страна доказахме, че системата не е изгубена. Нищо от това нямаше да е възможно без непоколебимата подкрепа и вяра на премиера Андрей Гюров и политическото ръководство на МВР, начело с министър Емил Дечев“, посочва Кандев.

И продължава: „Не твърдя, че сме успели да променим всичко. Но мога да кажа, че не се огънахме. Не затворихме очи. Не се предадохме. И ако днес дори един човек е повярвал, че гласът му има значение – значи си е струвало. България заслужава честен избор. Не утре. Не някога. Сега.“

