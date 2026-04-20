При 100% обработени протоколи: Пет партии влизат в парламента, ГЕРБ е втора, БСП остава под чертата

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи, като ГЕРБ е втора политическа сила, а БСП остава под изборната бариера, показват данните на Централна избирателна комисия.

„Прогресивна България“ на Румен Радев печели изборите с 44,59% от гласовете. На второ място е ГЕРБ-СДС с 13,38%, следвана от „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,61%.

В 52-рото Народно събрание влизат още ДПС с 7,12% и „Възраждане“ с 4,25%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ, „Величие“, „БСП – Обединена левица“ и „Сияние“. АПС получава 1,56%, което ѝ осигурява държавна субсидия, докато „Има такъв народ“ остава под 1% и без право на такава.

„Прогресивна България“ печели 130 места в парламента, ГЕРБ-СДС ще има 39 депутати, „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 37, ДПС ще разполага с 21 народни представители, а „Възраждане“, която успя също да влезе в Народното събр, получава 13 места.