РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

При 100% обработени протоколи: Пет партии влизат в парламента, ГЕРБ е втора, БСП остава под чертата

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи, като ГЕРБ е втора политическа сила, а БСП остава под изборната бариера, показват данните на Централна избирателна комисия.

„Прогресивна България“ на Румен Радев печели изборите с 44,59% от гласовете. На второ място е ГЕРБ-СДС с 13,38%, следвана от „Продължаваме промяната – Демократична България“ с 12,61%.

В 52-рото Народно събрание влизат още ДПС с 7,12% и „Възраждане“ с 4,25%.

Под 4-процентната бариера остават МЕЧ, „Величие“, „БСП – Обединена левица“ и „Сияние“. АПС получава 1,56%, което ѝ осигурява държавна субсидия, докато „Има такъв народ“ остава под 1% и без право на такава.

„Прогресивна България“ печели 130 места в парламента, ГЕРБ-СДС ще има 39 депутати, „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 37, ДПС ще разполага с 21 народни представители, а „Възраждане“, която успя също да влезе в Народното събр, получава 13 места.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Последни новини

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.