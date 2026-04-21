Главен счетоводител, присвоил 230 бона от болница, отива на съд

Главен счетоводител и ръководител на финансов отдел на болница в Благоевград с инициали Г. К. отива на съд за длъжностно присвояване на над 232 000 лева (над 118 000 евро), съобщават от държавното обвинение. Служителят е присвоил парите в периода 2019-2021 година.

Присвояването ставало по следния начин – неправомерно нареждане на пари по електронен път от банковата сметка на болницата за специализирано лечение към сметката на взаимно-спомагателна ѝ каса и последващото им „теглене“ в брой от счетоводителя.

За целта главният счетоводител съставял фалшиви преводни нареждания с основания „членски внос и заеми“, а счетоводно в програмата отчитал парите като плащане на задължения към различни доставчици и разходи. По този начин прикривал своите порочни практики.

Дори в някои от случаите обвиняемият не заприходявал към активите на болницата получените и платени вещи от различни доставчици (лекарства, медицински консумативи, телевизор). Той нареждал пари от банковата сметка на болницата на физическо лице за погасяване на свой личен заем.

„Вследствие на действията му били засегнати доставчиците на болничното заведение поради отклоняването на средствата, които следвало да се заплащат по договорите. Това довело до натрупване на лихви и неустойки към тях за сумата от 82 630,79 лева“, посочват от прокуратурата.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.