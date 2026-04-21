Гърция разби цигарен канал за 1 млрд. евро, ръководоен от "Путин"

Гърция разби трафик на цигари за 1 млрд. евро на бос с прякор „Путин“

Гръцките власти разбиха канал за нелегално производство и трафик на цигари, съобщи гръцката агенция АНА-МПА. Престъпната мрежа е ощетила държавата с 1 милиард евро. Прехвърлянето на парите е ставало през фирми фантоми и фалшиви фактури. 

Разследването е продължило четири месеца, като по случая са претърсени 42 имота, сред които хотелски комплекси, вили, апартаменти, един завод, в който се предполага, че са обработвани нелегалните цигари, 76 плавателни съда, сред които един танкер и два търговски кораба, 26 луксозни автомобила, товарни автомобили, кемпери. Били са блокирани също така банкови сметки и сейфове.

Замесени са 38 физически лица, някои от които са задържани. В схемата са участвали и 21 юридически лица.

Сред арестуваните са и двама души с прякори “Президента” и “Путин”, които се смятат за ръководители на престъпния канал. Водеща роля в трафика са имали и други четирима души, които са роднини помежду си. Останалите участници в мрежата са били техни сътрудници.

