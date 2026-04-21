Осем резултата от своята работа през втория си месец отчете финансовият министър Клисурски

През втория месец от работата си като служебен министър на финансите Георги Клисурски отбелязва осем постижения на ведомството, което ръководи, съобщават от финансовото министерство.

Обнародван е удължителният закон за бюджета, благодарение на което държавата успешно извършва всички необходими разплащания от 1 април насам.

Министър Клисурски отбелязва подадено искането за четвъртото плащане от 900 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Над 125 млн. евро са осигурени през втория месец от управлението му за пакета от мерки, който правителството предвиди за справяне с повишените цени на горивата – 20 евро месечна помощ за физическите лица с ниски доходи, подпомагане на транспортния бранш, подкрепа за земеделските производители и енергийна помощ за бизнеса, отбелязват от финансовото министерство.

Освен това контролът на цените е затегнат – близо 1000 бензиностанции в цялата страна са проверени от Националната агенция за приходите.

Общо 180 млн. евро са разплатени по Общинската инвестиционна програма

за 494 проекта на 179 общини като допълнителни 98 млн. евро са одобрени от служебното правителство за разплащане чрез Българската банка за развитие по 304 проекта на 88 общини.

Отворена беше информация за близо 7000 активни обществени поръчки в бюджетните организации на стойност 30.7 млрд. евро, посочват от Министерството на финансите.

На 28 март

международната кредитна агенция „Фич“ (Fitch Ratings) потвърди дългосрочния рейтинг на страната ни

в чуждестранна валута BBB+ със стабилна перспектива.

Георги Клисурски стана служебен министър на финансите на 19 февруари тази година, като наследи на поста Теменужка Петкова. Тогава той посочи, че има три основни приоритета в рамките на служебното правителство – обезпечаване финансово на изборите, удължаване на закона за бюджета и справедливо разпределяне на средствата, предвидени за общините.

Припомняме, че за първия месец от своето управление като финансов министър, Клисурски отчете други осем постигнати резултата.