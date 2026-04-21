Европол и Нидерландия проследиха съдбата на 45 деца, отведени насилствено от Украйна

Европол, заедно с Нидерландия, предприе на 16 и 17 април двудневна координирана операция за издирване и проследяване на деца, принудително преместени или депортирани в намиращите се под временна окупация украински територии, Руската федерация и Беларус.

В резултат е била събрана информация за 45 деца, която вече е предадена на украинските власти в помощ на текущите им разследвания.

В съвместната работа са участвали 40 експерти от 18 държави, представители на Международния наказателен съд, както и неправителствени партньори. Специалистите по разузнаване от открити източници са изготвили 45 доклада, съдържащи потенциално ценни следи за местонахождението на депортираните деца.

Събраните данни обхващат:

транспортните маршрути, използвани при насилственото преместване;

лицата, които са способствали за депортациите, сред които директори на сиропиталища;

военните подразделения, съдействали за отвеждането; хората, които са поемали децата при пристигането им;

лагерите и обектите, в които са били настанявани;

онлайн платформите, публикуващи снимки на вероятно депортирани деца;

както и руските военни части, в които някои от тези деца сега вероятно участват в бойни действия срещу Украйна.

Международната инициатива подпомага разследванията на украинските власти, които са документирали принудителното преместване или депортиране на над 19 500 деца от окупираните територии към Русия или Беларус.

Част от тях са били осиновени от руски граждани, други са настанени в т.нар. превъзпитателни лагери или в психиатрични болници.

В операцията са били включени представители на Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Малта, Нидерландия, Норвегия, Португалия, Румъния, Испания, Украйна, Великобритания и САЩ.