Alibaba Group представи най-мощния си AI модел досега – Qwen 3.6-Max-Preview

Alibaba Group представи най-мощния си AI модел досега - Qwen 3.6-Max-Preview

Китайската компания Alibaba Group представи предварителна версия на новия си флагмански AI модел Qwen 3.6-Max-Preview. Това е най-мощният модел на компанията досега и значително подобрява резултатите спрямо предишната версия Qwen 3.6-Plus, особено при програмиране, решаване на задачи и следване на инструкции.

Alibaba Group представи най-мощния си AI модел досега - Qwen 3.6-Max-Preview

Моделът вече е достъпен през Qwen Studio и облачната платформа на Alibaba, но е затворен (без отворен код). Въпреки това API-то му е съвместимо с OpenAI и Anthropic, което улеснява интеграцията му в съществуващи приложения.

Qwen 3.6-Max-Preview се представя най-добре в редица тестове за AI умения – включително програмиране, работа с инструменти, уеб взаимодействие и научни задачи. Той изпреварва както предишния модел на Alibaba, така и конкуренти като Claude в някои категории.

Alibaba Group представи най-мощния си AI модел досега - Qwen 3.6-Max-Preview

Моделът носи и подобрения в „разсъждението“ и езиковите умения, включително по-добра работа с китайски език и по-точно следване на инструкции. Alibaba предлага и нова функция, която запазва логиката на разсъждение в многoетапни диалози, което е полезно за AI агенти и автоматизирани работни процеси.

Пускането на модела идва на фона на промяна в стратегията на Alibaba и други китайски AI компании – те постепенно преминават от напълно отворени и безплатни модели към по-затворени и платени решения. Въпреки това серията Qwen все още включва и отворени модели от по-нисък клас.

С новия Max-Preview Alibaba се цели директно в конкуренция с водещите AI модели като GPT на OpenAI и Claude на Anthropic, като позиционира Qwen 3.6 като своята най-висок клас платформа.

