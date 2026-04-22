Свързаността – транспортна, енергийна, цифрова, между страните около Дунав е ключова

„Свързването на река Дунав с Черноморския регион като икономическа ос е сред приоритетите на Българското председателство на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Това ще създаде по-силни транспортни, логистични и икономически връзки между вътрешността на Европа и източните части на континента, като естествено продължение на европейската макрорегионална логика”, заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Дора Янкова при откриването на среща на Националните координатори на Дунавската стратегия.

Тя е част от календара със събития на Българското председателство и събра в София над 30 експерти от 14 европейски държави и Европейската комисия. Сред основите теми на среща е бъдещата Многогодишна финансова рамка на ЕС за периода 2028–2034 г., както и свързаните с нея инструменти.

Българското председателство си поставя ясен политически акцент върху

намаляването на регионалните различия чрез засилено сближаване и интеграция,

каза Дора Янкова. Според заместник-регионалния министър, това означава по-добра интеграция на нашите приоритети в националните и регионалните планове и в бъдещите програми на ЕС, както и по-ефективно използване на наличните инструменти в подкрепа на териториалното сближаване.

Дора Янкова подчерта, че свързаността – транспортна, енергийна, цифрова, е ключова.

„Река Дунав е не просто географска ос, а стратегическа артерия,

която свързва икономики и общества, но същевременно ясно показва къде все още има различия в развитието. Затова инвестициите в устойчива и модерна свързаност остават ключов приоритет“, коментира Дора Янкова.

Другият приоритет, по който работи Българското председателство, е европейската перспектива на страните кандидатки от Дунавския регион. Според Янкова разширяването на ЕС е процес от стратегическо значение за стабилността, сигурността и просперитета на целия континент.

В тази връзка Стратегията на ЕС за река Дунав може да бъде ефективен инструмент за подкрепа на разширяването като платформа за сътрудничество, обмен на опит и за постепенно сближаване с европейските политики и стандарти.

„Поречието на Дунав е един от най-разнообразните макрорегиони в Европа,

който обединява държави-членки на ЕС и страни кандидатки, всяка с различен икономически капацитет и териториални реалности. Дунавската стратегия предоставя важна рамка за колективно справяне с общите предизвикателства. Тя дава възможност на държавите и регионите да работят заедно, да съгласуват политиките си и да засилват сътрудничеството по въпроси, които надхвърлят националните граници“, каза заместник-министър Янкова.