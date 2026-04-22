И „Гранична полиция“ ще прави полицейска регистрация

„Гранична полиция“ получава правомощия за извършване на полицейска регистрация на обвиняеми за тежки умишлени престъпления редом с други структури на МВР. Служебният кабинет направи тази добавка в Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация. привлечени като обвиняеми за умишлени престъпления от общ характер.

Целта е да се ускори и подобри работата по разследванията, водени от граничните полицаи. Очаква се промяната да създаде по-добри условия за ефективно разследване на престъпления като контрабанда през държавната граница, незаконна миграция и други трансгранични нарушения. От кабинета посочват, че с измененията ще се постигне по-голяма оперативност и по-бързо изпълнение на процесуалните действия от страна на разследващите органи.