Световните медии за Радев: Проруският кандидат печели изборите в България, Мелони и Мицотакис поздравиха Радев за изборната победа и заявиха готовност за сътрудничество

Премиерите на Италия и Гърция са поздравили председателя на „Прогресивна България“ Румен Радев за изборната победа и заявиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството с бъдещото българско правителство.

В телефонен разговор министър-председателят на Италия Джорджа Мелони е подчертала доброто партньорство между двете страни в икономиката, инвестициите и отбраната. Двамата са обсъдили и ключови теми от дневния ред на Европейския съюз, включително противодействието на нелегалната миграция, общата селскостопанска политика и бъдещата многогодишна финансова рамка.

По-късно гръцкият премиер Кириакос Мицотакис също е поздравил Радев, като е изтълнал значението на преодоляването на политическата криза в България за развитието на двустранните отношения и регионалното сътрудничество.

След изборите поздравления към лидера на „Прогресивна България“ отправиха още председателят на Европейския съвет Антонио Коща и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

