Кабинетът ще одобри допълнително финансиране за три министерства

На днешното си заседание Министерският съвет ще одобри допълнително финансиране за три министерствата – на правосъдието, на земеделието и на енергетиката. Очаква се кабинетът на Андрей Гюров да одобри проект на Споразумение с министерството на земеделието на Узбекистан с цел сътрудничество в областта на селскостопанската наука и технологии.

В програмата е заложено и приемане на постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с Постановление № 88 на Министерския съвет от 2019 година.

Предстои да бъде разгледана и стратегия за противодействие на радикализацията и тероризма за периода от 2026 г. до 2030 година. В дневния ред е и приемане на Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на България за периода 2025-2030 г., както и доклад за изпълнението на Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз към 31 март 2026 година.

Министерският съвет ще обсъди още Изменение № 1 към Рамковото споразумение между Министерството на икономиката на България и „Lockheed Martin Global INC“ относно Програма за индустриално сътрудничество F-16 блок 70, подписано на 11 юли 2019 г. във Вашингтон, САЩ, и на 12 юли 2019 г. в София, България, ратифицирано със закон, като основа за водене на преговори.