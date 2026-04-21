ПП-ДБ ще подкрепя конкретни политики на новото мнозинство, заяви Божидар Божанов

Божанов каза още, че не може да определи резултата на ПП-ДБ на изборите като успех

Съпредседателят на „Да, България“, част от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, Божидар Божанов заяви, че не може да определи резултата на ПП-ДБ на изборите като успех, въпреки че коалицията е получила над 62 хиляди повече гласа, в сравнение с предишните избори:

„Това обаче в никакъв случай не можем да го отчетем като успех, макар че само нашата коалиция има повишение на резултата спрямо предния път, спрямо всички останали парламентарни партии. Само че това не е успех, защото ние не успяхме да убедим хората, че ние сме този инструмент, който да демонтира в голяма степен модела на завладяната държава. Не успяхме да ги убедим, че сме така подготвени, че сме в организационна форма, която е способна да го направи. И затова широкото мнозинство хора подкрепиха Радев, който дойде със същите заявки, на база на идентифицирания, посочен и разобличен от нас „модел Пеевски – Борисов“ и имаше по-убедителна заявка“, обясни той.

Божанов отхвърли упреците на Бойко Борисов, че ГЕРБ е загубил 100 000 избиратели заради сглобката си с ПП-ДБ:

„Загубата на ГЕРБ, разбира се, че е отговорност на ГЕРБ. И то не заради една или друга сглобка, а заради това, че те не успяха да се отделят от Пеевски. И това е лично по волята на Борисов. Той е много добре знаеше, че това му носи електорални щети“, коментира Божидар Божанов.

Той каза още, че ПП-ДБ ще подкрепя конкретни политики на новото мнозинство при съвпадение на позиции.