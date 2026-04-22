Осъдиха касиерка на „Български пощи“, присвоила 30 000 евро

Районният съд в Кюстендил призна за виновна касиерка на „Български пощи“, която присвоила над 30 000 евро от пощенска станция в периода 1-22 юли 2024 година. Присъдата може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Окръжен съд Кюстендил.

Тя е извършила осем отделни кражби за кратко време. Като касиер е имала задължението да пази и управлява чужди средства, но вместо това е присвоила пари, собственост на „Български пощи“, в общ размер на 59 699.13 лева (30 523.68 евро).

Делото е разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимата е признала всички факти и обстоятелства в обвинението. Съдът отчел и наличието на смекчаващи вината обстоятелства, заради което е наложил наказание „пробация“. То включва задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от една година и шест месеца с подписване два пъти седмично.

Съдебният състав, председателстван от съдия Мая Миленкова, е осъдил жената да възстанови на „Български пощи“ присвоената сума от 30 523.68 евро, заедно с лихвата, считано от 22 юли 2024 година до окончателното изплащане.