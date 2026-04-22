Wiser Technology се включва 4 проекта на Европейския фонд за отбрана

Българската компания „Уайзър Технолоджи“ АД (Wiser Technology) участва в консорциумите по четири проекта, одобрени за финансиране от Европейския фонд за отбрана (EDF) за 2025 година. Общият бюджет на инициативите надхвърля 120 млн. евро и обединява водещи европейски компании и научно изследователски организации за разработване на следващо поколение способности в областта на киберотбраната, авиационните системи, изкуствения интелект и военноморските операции.

Европейският фонд за отбрана е водещата програма на Европейския съюз за подкрепа на съвместни научноизследователски и развойни дейности в областта на отбраната, с фокус върху оперативната съвместимост, технологичния суверенитет и укрепването на европейската отбранителна индустриална база.

Wiser има над 10 години опит в отбранителния сектор

и сериозно познаване на европейската отбранителна екосистема, натрупано в повече от 15 проекта, финансирани от Европейската комисия. Компанията продължава да разширява ролята си на инженерен партньор в сложни многонационални програми, като работи съвместно с водещи европейски организации в тази сфера, сред които Airbus, Leonardo, Rheinmetall, Thales, Indra и Kongsberg.

Wiser е единствената българска софтуерна компания, която участва в проектите, одобрени по тазгодишната покана на EDF, както и българската компания с най-голям брой проекти, финансирани по програмата. Това допълнително затвърждава позицията ѝ като водещ технологичен партньор в отбранителната екосистема на България.

„Тези проекти отразяват тенденцията към застъпване на софтуерно дефинирани и базирани на данни отбранителни системи“, коментира Димитър Димитров, съосновател на Wiser Technology. „Те са и важна стъпка в утвърждаването на позицията на Wiser като технологичен партньор в отбранителния сектор в Европа и ключов участник в развиващата се европейска иновационна екосистема в областта на отбраната“, допълни той.

Новите проекти обхващат няколко ключови направления на иновации в отбраната.

„Нашият успех се основава на способността ни да пренасяме доказан опит от гражданския сектор в отбранителната област“, посочва Венцислав Нейков, ръководител „Автомобилна индустрия, авиация и отбрана“ в Wiser Technology. „Разработваме и внедряваме комплексни cloud базирани платформи и интегрираме AI решения по начин, който работи на практика, като ги комбинираме с експертиза в сферата на отбраната, която сме изградили през годините. Това ни позволява ефективно да отговорим на специфичните изисквания на съвременните отбранителни системи“, завършва Нейков.

Wiser Technology разработва, изгражда и развива комплексни корпоративни решения. Компанията съчетава инженерна експертиза с AI и данни, за да постига измерими бизнес резултати. С 25 години опит в среди с критично значение Wiser подпомага глобални организации да оптимизират операциите си, да интегрират системи и да внедряват AI решения с реален ефект. Компанията оперира в Европа, MENA и Северна Америка и работи с клиенти в автомобилната индустрия, авиацията и отбраната, телекомуникациите и медиите, ИТ и финансовите услуги. Разработват се и управлява мащабни платформи, ключови за бизнес операциите на своите клиенти.