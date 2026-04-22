Министерството на финансите привлече 1.2 млрд. евро дълг от началото на годината

Между 19 януари и 20 април в осем аукциона Министерството на финансите е продало държавни ценни книжа (ДЦК) от три емисии облигации, деноминирани в евро. В тях беше привлечен дълг за 1.2 млрд. евро, показват данните от Българската народна банка.

Министерството на финансите започна емисионната си програма през тази година, като пусна в обращение нова емисия двегодишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в евро, с падеж 21 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2.25 процента.

На първия за годината аукцион – на 19 януари,

бяха пласирани успешно част от двегодишни съкровищни облигации от емисия № BG 20 300 26 111/21.01.2026 г. за 150 млн. евро съвкупна номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 31 212 000 евро. Постигнатата среднопретеглена годишна доходност е в размер на 2.33 на сто. Общият размер на подадените поръчки е достигнал 336 712 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 31 212 000 евро. Това съответства на коефициент на покритие от 2.24.

След това на 23 февруари и 23 март Министерството на финансите преотвори на два пъти емисията № BG 20 300 26 111. Обемът й в обращение беше увеличен с 300 млн. евро, с което достигна 450 млн. евро номинална стойност при 862 720 000 евро заявен интерес.

На 26 януари, на 9 март и на 20 април БНБ проведе аукциони за продажба на част от втората емисия

№ BG 20 301 26 119/28.01.2026 г.

(петгодишни лихвоносни съкровищни облигации*) с падеж 28 януари 2031 г., деноминирана в евро. В тях беше привлечен дълг от 450 млн. евро, а заявеният интерес беше в общ размер на 724 010 000 евро.

На 6 април и на 9 февруари Българската народна банка проведе аукциони

за продажба на част от трета емисия № BG 20 400 26 218/11.02.2026 г. (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 11 февруари 2036 г., деноминирани в евро и с годишен лихвен купон от 3.50 процента.

Обемът на емисията в обращение беше увеличен със 150 млн. евро на проведения на 6 април аукцион, с което достигна 300 млн. евро номинална стойност. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 4.18 процента.

От БНБ уточняват, че общият обем на предложените от Министерството на финансите ДЦК ще се увеличава чрез продажба на допълнителни количества от всяка от трите емисии облигации.

Припомняме, че в тринадесет аукциона между 20 януари и 19 ноември миналата година Министерството на финансите е продавало държавни ценни книжа от две емисии облигации в лева.

В тях беше привлечен дълг за общо 3.3 млрд. лева.

Общият размер на подадените поръчки в търговете през миналата година е 5 595 841 460.

В тези аукциони банките са придобили най-голям дял от предложените облигации. Сред участниците имаше и гаранционни фондове, застрахователни дружества, пенсионни фондове и други инвеститори.