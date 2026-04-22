Оставката на Борислав Сарафов: Победна ода за едни, закъснял личен акт за други

Оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов вече е факт. Това, разбира се, доведе до първи политически коментари. Едни са доволни, други сякаш се примириха, а трети поискаха да се направи ревизия на имуществото на Сарафов. Единствената партия, която влиза в новия парламент и все още не се е изказала по темата е „Прогресивна България“.

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски излезе с позиция, която показва, че той няма намерение на критикува смяната на Сарафов с Ваня Стефанова за временен прокурор. „Рокадата на и. ф. главен прокурор е процес по изпълнение на конституционните и законови норми в независимата съдебна власт и в частност в прокуратурата на Република България“, обяви той в съобщение, разпратено до медиите.

Пеевски твърди още, че „ДПС винаги е заявявала своята убеденост, че демокрацията е стабилна и сигурна тогава, когато се спазват Конституцията и законите на страната и разделението на властите като гарант за демократичност, независимост и взаимен контрол на институциите“.

От ГЕРБ пък определиха оставката на Сарафов като „достоен, но закъснял личен акт“. „За ГЕРБ институциите винаги са били на първо място. Сега най-важното е новото Народно събрание да започне работа веднага, за да изберем нов Висш съдебен съвет с широко съгласие, който да гарантира професионален и прозрачен избор на нов главен прокурор“, пише във „Фейсбук“ страницата на партията.

„Да, България“ реагира на новината с брифинг, на който изрази задоволството си, че е „изкарано сърцето на модела „Пеевски-Борисов“.

Лидерите на партията Ивайло Мирчев и Божидар Божанов настояват за оставките и на други фигури от съдебната власт, в частност на бившия председател на Върховния административен съд Георги Чолаков, на градския прокурор на София Емилия Русинова и на всички „джуджета“ в системата.

Мирчев подчерта, че именно протестите от 2025 г. имат заслуга за оставката на Сарафов. Той оптимистично подчерта, че в парламента вече има 160 гласа, които да доведат до „унищожаването на този модел".

Божанов определи като следваща ключова стъпка избора на нов Висш съдебен съвет и на нов състав на Инспектора към съвета.

„Едно безобразие по-малко!“, написаха лаконично от „Продължаваме промяната“ относно напускането на изпълняващия функциите главен прокурор.

Лена Бориславова бе по-обстоятелствена по темата като написа във „Фейсбук“ следното: „Сарафов подаде оставка. Чудесно. Защо сега обаче? Защото Борисов и Пеевски не могат вече да го пазят. И ако някой се е съмнявал преди #Кой пази Сарафов, вече няма място за съмнения!“

От „Възраждане“ смятат оставката на бившия главен прокурор за „добра новина“. Лидерът на партията Костадин Костадинов обяви пред журналисти, че Сарафов „трябва да бъде арестуван, защото не може един човек толкова дълго време да стои в кабинета на главния прокурор, узурпирайки го и представяйки се за нещо, което не е“. Според него самата фигура на главния прокурор трябва да бъде премахната.