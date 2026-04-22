Хаосът за прием в първи клас в район „Студентски“ продължава за поредна година

На фона на информацията от преди месец, че започва така дългоочакваният строеж на първото основно общинско училище в район „Студентски“, стотици родители са обезпокоени, че децата им няма да бъдат приети в първи клас през учебната 2026/2027 година. Причината е, че за децата от „Студентски град“ и „Малинова долина“ са предвидени само две училища – 8. СУ „Васил Левски“ и 55. СУ „Петко Каравелов“, чийто капацитет не може да покрие броя на най-малките, които живеят в двата квартала.

На 20 април системата за кандидатстване в първи клас бе отворена като отново се оказа, че местата за първолаците от район „Студентски“ са силно ограничени. В 55. СУ например бяха обявени 192 места за бъдещите първокласници. На пръв поглед бройката не е малка, но в едва ден втори от началото на кампанията, чакащите малчугани за учебното заведение нараснаха до 370. С оглед на данни от минали години, до първо класиране на първокласниците, което е на 2 юни, в учебното заведение се очаква на опашката да се наредят между 400 и 500 деца.

Положението в 8. СУ не е по-различно от това в 55. СУ „Петко Каравелов“. При обявени свободни 144 места, до момента в „Чакащи“ са записани 261 деца. И тук се очаква бройката за първи клас да набъбне преди края на кампанията, а шансовете за прием на деца от втора, трета и четвърта група по точки да се сведат до минимум.

В групите във „Фейсбук“ за прием на деца в първи клас, родители се вайкат и недоумяват къде ще запишат децата си при този недостиг на места в района.

Принципно за родителите на първолаци от „Студентски град“ и „Малинова долина“ в Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ) е включена възможността те да кандидатстват и за училища от други квартали като „Дианабад“, „Изгрев“ и „Младост“, но според наредбата за прием в първи клас гранично прилежащи училища попадат в четвърта група по точки. Това на практика прави приема на най-малките и там невъзможен, тъй като няма как между шест и осем училища да покрият капацитета на пет квартала.

Ситуацията в района не е проблем от днес. Не е и от вчера или от онзи ден. Тя е такава от няколко години, а единственото, което е направено до момента е да се действа по бъдещо разширение на 55. Средно училище и изграждане на първото основно държавно училище в „Студентски град“, но това не е достатъчно, като се има предвид нарастващият брой на децата в квартала и в съседния – „Малинова долина“. И двата проекта ще бъдат реализирани в бъдещо време, което не носи успокоение за близките няколко години.

Родителите на първолаците, попадащи във втора, трета и четвърта група, които трябва да прекрачат училищния праг за първи път през 2026 г., в следващите месеци ще бъдат изправени пред предизвикателството да обикалят учебните заведения и да търсят места за своите деца, ако не бъдат приети и на четвърто класиране, което е почти гарантирано.

Дори в съседните квартали като „Младост“, „Изгрев“ и „Дианабад“ приемът не е сигурен и това ще принуди някои родители да търсят алтернатива в далечни учебни заведения в центъра на София. Някои семейства споделят в социалните мрежи, че директно се насочват към частни училища, въпреки непосилните такси, защото искат да си спестят нервното напрежение около неяснотите с приемането на децата им в държавните училища в район „Студентски“.

И тъй като в кварталите „Малинова долина“ и „Студентски град“ сградите никнат като гъби, а училища, детски градини и площадки за игра за най-малките няма, медията ни отправи запитване към кмета на района – Петко Горанов с въпроса по какви проекти, освен вече споменатите, работят за решаване на проблемите. До публикуването на текста, отговор не бе получен. „БАНКЕРЪ“ продължава да следи темата.

Още от категорията..

