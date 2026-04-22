ЦИК ще обяви в събота имената на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще обяви имената на избраните народни представители в 52-рото Народно събрание на 25 април, събота. Това съобщи председателят на ЦИК, Камелия Нейкова, по време на онлайн заседание на комисията. На същия ден ЦИК ще публикува и резултатите от гласуването.

Вчера комисията приключи с приемането на изборните книжа от всички районни избирателни комисии. След приемането на документите, данните от протоколите се въвеждат отново в изчислителния пункт на ЦИК. След това секционните избирателни комисии извършват анализ на възможни несъответствия и разминавания в данните, което е необходимо, за да бъдат окончателно обявени резултатите.

Според Изборния кодекс, ЦИК трябва да обяви резултатите от гласуването и разпределението на мандатите до четири дни след изборния ден, тоест до четвъртък, а имената на избраните народни представители трябва да бъдат обявени не по-късно от седем дни след изборния ден, което е в неделя.

На 19 април в България се проведоха осмите избори за Народно събрание от 2021 година насам.

