Вилата в Женева, в която Рейгън и Горбачов се срещат за първи път през 1985 г., е продадена

Вила „Фльор д’О“ (Villa Fleur d’Eau), разположена близо до Женева, която е частна собственост, е продадена. Къщата е била домакин на първата среща между генералния секретар на Централния комитет на КПСС Михаил Горбачов и президента на САЩ Роналд Рейгън през ноември 1985 година. Тя беше обявена за продажба на търг през 2025 година.

Вилата с площ от 993 квадратни метра е продадена за 12.36 милиона швейцарски франка (около 15.8 милиона долара) . Concierge Auction, която е провела продажбата, първоначално е оценила лота на 23 милиона франка.

Сградата с 26 стаи, построена през 1867 г., има директен достъп до Женевското езеро с гледка към Монблан. В непосредствена близост до сградата е озеленен парк със скулптури, покриващи над 3200 квадратни метра.

Първата среща между Михаил Горбачов и Роналд Рейгън се е състояла на 19 ноември 1985 г.,

за да обсъдят международната сигурност въпреки взаимното си недоверие. След разговора двамата държавни глави издадоха съвместно изявление, в което обявяват недопустимостта на въоръжен конфликт между Съединените щати и СССР. Това е историческо събитие, което поставя началото на края на Студената война, установявайки личен контакт между двамата лидери. Основна тема е намаляването на ядрените арсенали и ограничаването на надпреварата във въоръжаването.

Въпреки липсата на подписване на конкретни големи договори в самото начало, срещата поставя основите за по-нататъшен диалог, който води до по-късни споразумения (като срещата в Рейкявик през 1986 г.).

Михаил Горбачов пише в книгата си „Живот и реформи“, че

срещата му с Роналд Рейгън е била „естествена и спонтанна“.

„Отвън някои дори си помислиха, че веднага сме започнали да говорим на език, който и двамата разбираме, независимо дали английски или есперанто. Разговорът ни с Роналд Рейгън беше интензивен, смислен и на моменти емоционален. Но най-важното е, че беше откровен и, когато се опознахме по-добре, приятелски“, разказва генералният секретар на Централния комитет на КПСС.