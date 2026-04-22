Сблъсъкът между Тръмп и Тилис препречва пътя на Кевин Уорш към кормилото на ФЕД

От педофила Епстийн до лихвената политика – банковият комитет на Сената на Съединените щати подложи на кръстосан разпит на 21 април номинирания от президента Доналд Тръмп за наследник на Джеръм Пауъл начело на Федералния резерв Кевин Уорш. По време на продължилото два часа и половина изслушване Уорш обеща нееднократно да съхрани независимостта на централната банка от политически вмешателства, отхвърляйки опасенията на законодателите демократи, че ще е „кукла на конци“ на лидера на Белия дом. Отрече Тръмп да е искал когато и да било от него да се ангажира с конкретен размер на лихвените проценти. Призова за редица промени в начина, по който Федералният резерв взема решения, включително нова рамка за справяне с инфлацията и нов начин за комуникация с обществеността, без да дава подробности. Каза, че ще продаде финансовите си активи в съответствие със споразумението със Службата за правителствена етика.

Задачата на Уорш преди изслушването беше да увери сенаторите, че ще опази независимостта на институцията, която е номиниран да оглави, без да разгневи президента, който го номинира – баланс, който той до голяма степен постигна с помощта на хитри уловки. Но той отказа да отговори дали понижаването на лихвите до драматично ниския 1% годишно и по-ниско, за което призовава Тръмп, може да доведе до повторно ускоряване на инфлацията. И пропусна да каже дали Тръмп е загубил изборите през 2020 г., посочвайки, че Конгресът е одобрил избора на Джо Байдън – стандартен отговор от много републиканци, които не искат да противоречат на президента.

В уводните си думи при откриването на заседанието на банковия комитет, сенатор Елизабет Уорън заяви, че Уорш ще бъде „марионетката на Тръмп“ във Федералния резерв. Уорш пък каза, че президентът го е номинирал за позицията и той ще е „независим актьор, ако бъде утвърден за председател на централната банка“. И обвини Федералния резерв, че е допуснал рязък ръст на инфлацията след пандемията от КОВИД-19, добавяйки, че бързо увеличаващите се цени остават проблем за американците.

Уорш не каза какво означава това за лихвените проценти, нито за поискания от Тръмп 1% годеишно. И се измъкна с обяснението: „За разлика от много от моите колеги от миналото и настоящето, аз не вярвам в бъдещите насоки. Не вярвам, че трябва да ви предсказвам какво може да е бъдещото решение.“

Пътят на Уорш към утвърждаването му за наследник на Пауъл остава изключително несигурен. Републиканците енергично го защитиха, като председателят на банковия комитет на Тим Скот (републиканец от Южна Каролина) заяви, че бившият управител на Фед е „изпитан в битка“, позовавайки се на работата му в централната банка по време на световната финансова криза. А сенатор Дейв Макормик (републиканец от Пенсилвания) – бивш изпълнителен директор на хедж фонд, който познава Уорш от 30 години – посочи, че той е правилният човек да ръководи централна банка, която „се нуждае от ремонт“.

Уорън обаче не е убедена в независимостта на Уорш. Нещо повече, показанията му бяха направени само часове след като Тръмп ясно заяви, че ще бъде недоволен, ако новият ръководител на Федералния резерв не намали незабавно лихвите по заемите след като положи клетва, което подчертава натиска, на който трябва да отговори бъдещият лидер на институцията.

Още по-спорно е изявлението на стопанина на Белия дом пред CNBC в сутрешните часове на 21 април, че няма да отстъпи от искането си Министерството на правосъдието да започне криминално разследване за ремонта на централата на Федералния резерв. И дори заплаши да изхвърли Пауъл от банката, ако той не напусне до 15 май. В резултат, на практика най-важният въпрос към Уорш получи отговор още преди да стигне до заседателната зала на комисията на 21 април.

Разследването на правосъдното ведомство срещу действията на Пауъл накара ключов сенатор от Републиканската партия в комисията – Том Тилис от Северна Каролина, който се пенсионира през януари, да блокира утвърждаването на кандидатурата на Уорш и каквито и да било назначения от Федералния резерв докато не приключи разследването на Министерството на правосъдието срещу централната банка и нейния председател. Да припомним, че то включва ремонт на банковата централа и показанията на Пауъл пред Конгреса по проекта. Тилис заяви, че разследването е политически мотивирано и заедно с законодатели републиканци призова за прекратяването му. Тръмп обаче отказал да „бъде заложник на неудачен сенатор“, според изявление на Белия дом на 20 април.

Сагата оставя съдбата на кандидатурата на Уорш в нещо като временно състояние на застой – по всичко изглежда, че той ще събере достатъчно гласове в своя подкрепа, но ще продължи напред едва след като спрат проверките, които Тръмп вместо това ускорява. С други думи, започва поредната битка на инат, която оставя инвеститорите и наблюдателите на Федералния резерв в недоумение как може да се развият нещата в крайна сметка, защото е възможно Уорш да не положи клетва преди изтичането на мандата на Пауъл като председател на 15 май..

По този повод Марк Спиндел – основател на Potomac River Capital и съавтор на книга за Федералния резерв и Конгреса – отбелязва, че президентът е променил мнението си за много неща, включително митата, войната и затова лесно би могъл да промени становището си и обвиненията. Но добавя, че „той (Тръмп) не е склонен да прави каквото и да било докато Конгресът, съдилищата или пазарите не го принудят“.

Самият Тилис заяви пред репортери на 21 април, че би приветствал разследване от Конгреса по въпроса за ремонтите, ако това би довело до прекратяване на процедурата от Министерството на правосъдието. „Не само смятам, че това е добра отправна точка, но и че е добро управление“, каза сенаторът.

Тод Бланш – изпълняващият длъжността главен прокурор, пък коментира за медиите, че ведомството ще се опита да отговори на всички опасения на сенаторите за разследването на Пауъл, добавяйки, че то все още е във фазата на текщите проверки. Бланш добави, че не е получил официално искане от лидера на мнозинството в Сената Джон Тун да прекрати дознанието.

Тръмп обаче вече подозира, че е възможно Пауъл лично да присвоява средства. „Не мога да си представя, че „твърде късно“ (бел. ред. – прякорът, който президентът измисли за банкера) взема пари за строителство. Не мога, но е възможно. Но трябва да разберем“.

Целта на стопанина на Белия дом е ясна – да отстрани Пауъл от Федералния резерв на всяка цена след като той обяви решението си да остане в банковия борд след като изтече мандата му на председател, стига разследването на Министерството на правосъдието да остане отворено. И ако Уорш не бъде утвърден за наследник до тази дата, Пауъл е заявил, че ще продължи да служи като временен председател.

Не е ясно дали Тръмп би могъл да отстрани заинатилия се банкер или да му попречи да продължи да върти кормилото на Федералния резерв като временно управляващ. Президентът също така все още не е решил кого би предпочел за тази длъжност в такъв сценарий, казал служител от Белия дом.