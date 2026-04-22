София не трябва да бъде наказвана заради политически различия, подчерта Терзиев

Кметът на столицата Васил Терзиев заяви, че София не трябва да бъде наказвана заради политически различия и призова държавата да работи в интерес на всички граждани. По думите му, изборните резултати не са изненадващи като победител, но разликата е показателна за обществените нагласи. „България показа, че иска да сложи край на модела, в който правилата важат само за някои“, посочи той.

Терзиев подчерта, че позицията му остава непроменена независимо кой управлява, като очаква от държавата отговорност, а не решения, водени от партийни интереси. Той очерта и ключовите приоритети за столицата – по-добър достъп до Витоша, развитие на околовръстния път, ускоряване на проекта за Националната детска болница, финансиране на образованието и устойчив модел за градския транспорт. „Когато няма правила, а решенията се взимат по симпатии, това вреди на целия град“, каза кметът.

Терзиев напомни, че София е основен двигател на икономиката и добави, че подкрепата за столицата е „нормална и необходима държавна политика“, а не въпрос на политическа благосклонност.

