SpaceX възнамерява да придобие стартъпа за изкуствен интелект Cursor за 60 млрд. долара

Илон Мъск смята да премести централите на X и SpaceX от Калифорния в Тексас

SpaceX се е съгласила да придобие разработчика на невронни мрежи Cursor за 60 милиарда долара, опитвайки се да настигне конкурентите си в областта на изкуствения интелект няколко месеца преди първичното си публично предлагане (IPO). Това съобщи британският вестник Financial Times.

Според изявление на SpaceX, която преди това е придобила стартъпа за изкуствен интелект xAI, компаниите работят заедно, „за да създадат най-добрия в света изкуствен интелект за програмиране и управление на знания“.

Илон Мъск се надява, че експертизата на софтуерните инженери на Cursor в разработването на инструменти за изкуствен интелект ще „му помогне да настигне конкурентите, чиито модели са надминали всичко, създадено от неговата лаборатория xAI“, се казва в публикацията.

Както беше съобщено по-рано, предстоящото първично публично предлагане на акции на SpaceX може да оцени компанията на над 1.75 трилиона долара, което го прави най-голямото предлагане на акции досега.

