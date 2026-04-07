SpaceX с планове за първично публично предлагане с оценка от 1.75 трилиона долара

SpaceX представи подробности за дългоочакваното си първично публично предлагане по време на среща с екипа си от банки в понеделник вечер (6 април), като ги информира, че планира да задели голяма част от акциите за индивидуални инвеститори и да покани 1500 от тях на събитие през юни след старта на роудшоуто, според двама запознати източници.

Финансовият директор на компанията Брета Джонсън заяви, че големият дял за дребни инвеститори е умишлен, тъй като „това са хора, които дълго време ни подкрепят изключително много, както и Илон Мъск , и искаме да сме сигурни, че им отдаваме признание.“

„Ройтерс“ съобщи миналия месец, че SpaceX променя правилата на играта при първичното публично предлагане, като включва значителен дял за индивидуални инвеститори.

Срещата събра за първи път целия банков синдикат като част от подготовката за борсовия старт. Очаква се това да бъде най-голямото първично публично предлагане в историята. Компанията за ракети цели да набере 75 милиарда долара, което може да оцени SpaceX на до 1.75 трилиона долара.