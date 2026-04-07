РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

SpaceX с планове за първично публично предлагане с оценка от 1.75 трилиона долара

SpaceX представи подробности за дългоочакваното си първично публично предлагане по време на среща с екипа си от банки в понеделник вечер (6 април), като ги информира, че планира да задели голяма част от акциите за индивидуални инвеститори и да покани 1500 от тях на събитие през юни след старта на роудшоуто, според двама запознати източници.

Финансовият директор на компанията Брета Джонсън заяви, че големият дял за дребни инвеститори е умишлен, тъй като „това са хора, които дълго време ни подкрепят изключително много, както и Илон Мъск , и искаме да сме сигурни, че им отдаваме признание.“

„Ройтерс“ съобщи миналия месец, че SpaceX променя правилата на играта при първичното публично предлагане, като включва значителен дял за индивидуални инвеститори.

Срещата събра за първи път целия банков синдикат като част от подготовката за борсовия старт. Очаква се това да бъде най-голямото първично публично предлагане в историята. Компанията за ракети цели да набере 75 милиарда долара, което може да оцени SpaceX на до 1.75 трилиона долара.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.