БАБХ с нов удар - отчете се с над 8 тона млечни продукти и месо

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се отчете с нови два удара. При единия 1.3 тона млечни продукти бяха иззети от инспектори на ГКПП „Капитан Андреево“, а при втория бяха спрени над 7 тона месо от кланица в търговишкото село Здравец.

На границата в пътнически автобус с българска регистрация, влизащ от Турция, са бил открити сирене и кашкавал без нужната документация. Продуктите са в различни разфасовки, опаковани в пластмасови кутии и кашони. Те са иззети и ще бъдат унищожени.

В село Здравец пък инспектори открили месо и субпродукти с изтекъл срок на годност или без необходимата маркировка и етикетировка. Установени са 3.654 тона свински разфасовки и 1.692 тона свински субпродукти с изтекъл срок. Допълнително са открити 124 килограма месо от едри преживни животни, 317 килограма свински глави и 1.354 тона свински крака и уши без идентификация.

Това не е първият път, в който кланницата привлича вниманието на властите, тъй като през 2015 година тя отново е затворена след проверка на Областната дирекция по безопасност на храните, при която в обекта са открити 30 агнета без документи за произход и ушни марки.

Тогавашният собственик Славчо Славчев раздава около един тон месни продукти на случайни минувачи в центъра на Търговище като форма на протест срещу действията на институцията. Работници от фирмата излизат с плакати с надписи „Агенцията по храните ни убива“ и „Искаме да работим, а ни пречат“.

По случая тогава е сезирана дори Районната прокуратура в Търговище.