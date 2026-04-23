Търговските центрове и ритейл паркове в България достигат 1.5 млн. кв. метра

Ключова тенденция на пазара на търговски площи в България след пандемията е динамичното, наваксващо спрямо страните от Централна и Източна Европа, развитие на ритейл парк формата. Това четем в докладът Global Cities Retail Guide 2026 на Cushman & Wakefield, представен в България от Forton. За период от четири години са въведени над 41 нови обекта с обща разгъната наемна площ (GLA) от близо 400 000 кв. метра. Днес, наситеността на пазара у нас с площи от този формат възлиза на 104 кв. м на 1000 души, което все още изостава от средните за региона 120 кв. м. на 1000 души.

В следващата година се очаква страната ни да се приближи по близо до средната наситеност за региона. Проекти в строеж към момента предстои да добавят допълнителни 140 000 кв. м, а още 120 000 кв. м са в различни фази на проектиране. Форматът привлича интереса на наематели, търсещи модерни площи в пазари, в които досега подобно предлагане е липсвало, и се превърна в основен двигател на регионалното разширение на търговски вериги от сектора на модата, спортните стоки, строителните материали и DIY, хранителните стоки и нискоценовия сегмент.

Моловете представляват над половината от съвременния търговски фонд в страната.

Водещите обекти в столицата и основните градове работят при заетост от 97 до 99%, което ги нарежда сред най-ефективно управляваните ритейл активи в Централна и Източна Европа. Моловете привличат предимно наематели от модния сегмент – типично заемащи между 30% и 50% от наемната площ, допълнени от обекти за спортните стоки, ресторанти, фаст фуд, питейни заведения и такива за развлечения, отбелязват от Cushman & Wakefield.

Съвременните търговски площи са концентрирани предимно в столицата и петте най-големи града –

Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе. Въпреки това разширяването на хранителните вериги и операторите на ритейл паркове активно трансформира и по-малките населени места, изграждайки търговска инфраструктура извън традиционните икономически центрове.

Устойчивият ръст на домакинските доходи и потребителските разходи привличат нарастващ интерес от страна на международни търговски марки. Наблюдава се активно навлизане на оператори от секторите на модата, включително средноценовия и off-price сегмент – козметиката и красотата, спортните стоки, мебелите и детските стоки. Пазарът е особено видим за марки, вече установени в Централна и Източна Европа и търсещи следваща стъпка в регионалното си разширение.