ЦИК обявява разпределението на мандатите

Централната избирателна комисия трябва да обяви днес окончателните резултати от изборите на 19 април и разпределението на мандатите.

Окончателният списък с имената на 240-те депутати в 52-рото Народно събрание ще бъде обявен в събота. Преди това депутатите, избрани в два различни района, трябва да заявят в рамките на 24 часа след обявяване на официалните резултати, от коя листа искат да влязат в парламента. Това ще позволи на останалите кандидати да заемат техните места, ако има такива.

След убедителната победа на „Прогресивна България“ ще имат самостоятелно мнозинство, като се очаква те да получат 131 депутатски места.

За вторите от ГЕРБ-СДС прогнозите посочват, че коалицията ще има 39 народни представители. „Продължаваме промяната-Демократична България“ се очаква да получи 37 места в новия парламент. ДПС най-вероятно ще има 21 депутати в законодателния орган, а най-малката формация в парламента – „Възраждане“ – само 12.

Президентът Илияна Йотова вече обяви, че ще свика новия парламент следващата седмица.