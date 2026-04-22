Войната и блокадата на Ормуз значат тежко лято за енергетиката на Европа, заяви Дан Йоргенсен

Войната на САЩ и Иран и блокадата на Ормузкия проток гарантират тежко лято за енергетиката на Европа, заяви ресорният еврокомисар Дан Йоргенсен.

„Дори и при най-добрия сценарий картината не е хубава. Да кажем, че войната приключи още днес и Ормузкият проток бъде отворен още този следобед. Не мисля, че това е твърде реалистично, но да кажем, че се случи. Дори и при това положение ще са нужни повече от две години за пълно възстановяване на добивите на природен газ. С петрола това може да стане до няколко седмици, но ще трябват още няколко седмици, за да стигнат танкерите от Близкия изток до Европа, така че очаквам лятото да бъде доста трудно за нас“, каза европейският комисар по енергетиката.

Дан Йоргенсен бе категоричен, че въпреки описаните трудности Евросъюзът няма да промени плановете си да се откаже напълно от руския природен газ от следващата година.

