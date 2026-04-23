Европейският съюз одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна

Европейският съюз одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна след разрешаване на спора с Унгария, който блокираше помощта от февруари насам. Решението идва, след като държавите членки постигнаха съгласие и по 20-ия пакет санкции срещу Русия. Ключов фактор за деблокирането на помощта се оказа възобновяването на транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба“ към Словакия и Унгария.

Потоците бяха прекъснати в края на януари заради щети по украинската енергийна инфраструктура, но бяха възстановени след ремонт. Това доведе до спад на напрежението между Киев, Будапеща и Братислава, които взаимно си отправяха обвинения за спирането на доставките.
Очаква се средствата по заема да започнат да се изплащат между края на май и началото на юни.
Новият санкционен пакет срещу Русия обхваща енергийния, финансовия и търговския сектор.

Разширяват се ограниченията върху т.нар. сенчест флот, както и забраните за услуги, свързани с поддръжката на танкери за втечнен природен газ и ледоразбивачи.

Външният министър на Украйна Андрий Сибига заяви, че натискът върху Москва трябва да продължи и да се засилва, особено по отношение на енергийния сектор и морските доставки.

