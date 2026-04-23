Силвия Джагарова с награда за качествена бизнес и лайфстал журналистика

На тазгодишното бляскаво събитие в „Гранд хотел Милениум София“, наред с годишните призове на Академията за мода – „БГ модна икона 2026“, за пръв път бяха връчени още едни престижни отличия. Академията за журналистика и комуникация удостои със своите професонални награди водещи представители на електронните и печатни медии за техните постижения в сферата на арт и лайфстайл журналистиката.Те бяха избрани от експертен съвет, включващ учени, университетски преподаватели и медийни изследователи.

Сред първите отличени с високото признание бе и Силвия Джагарова – Главен редактор на списание Banker Special, която бе наградена в категорията „Качествена бизнес и лайфстайл журналистика“. Тя прие призът като висока оценка за непрестанния стремеж на изданието да показва добрия пример и да бъде мост между бизнеса, естетиката и съвременния начин на живот с думите:

Уважаеми професор Стойков, уважаеми членове на академията, уважаеми гости,както казва Джорджо Армани „класата не е в това да бъдеш забелязан, а в това да бъдеш запомнен завинаги с това, което правиш, с твоята посока, с твоята мисия!“.

Вярвам, че качествената лайфстайл журналистика има силата да вдъхновява, да изгражда стандрати и да създава възможности за постоянно развитие и успех. В SPECIAL винаги сме се стремили да бъдем глас на истинските успехи и върхови постижения, на най-влиятелните, най-успешните хора, които създават, водят и променят – с класа, визия и смелост.

За мен е чест да приема това отличие за качествена бизнес и лайфстайл журналистика от името на списание SPECIAL.

Благодаря на моето семейство, на уникалния екип на списание SPECIAL, на нашите партньори за доверието, за подкрепата, за това, че градим заедно и заедно се развиваме!

Искам сърдечно да благодаря на професор Любомир Стойков и на Академията за това признание!

Бъдете благословени!

С приза бяха удостоени още Мариян Станков – Мон Дьо – автор в Нова ТВ, Албена Александрова – продуцент и водещ на предаването Fashion Virus в YouTube, Мария Райчева – журналист във в. „24 часа“, Анжела Димчева – журналист от в. „Труд“ и от SofiaPress, Лилия Илиева – журналист в сп. „Ева“, Георги Митов – Геми – журналист и водещ в bTV Radio и Classic FM, Елица Стойчева – репортер и водеща в Code Fashion TV.

