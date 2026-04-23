IBM отчете ръст на приходи и печалба благодарение на изкуствения интелект

Технологичната компания IBM отчете силни резултати за първото тримесечие. Тя увеличи както приходите, така и печалбата си, благодарение на нарастващото търсене на решения с изкуствен интелект. Компанията е реализирала печалба от 1.22 млрд. долара (1.28 долара на акция), а коригираната печалба е над очакванията на пазара. Приходите също надминават прогнозите, достигайки близо 16 млрд. долара – най-силният ръст за първо тримесечие от години.

Основен двигател е софтуерният бизнес, особено хибридният облак и решенията за данни и автоматизация. Ръст има и при консултантските услуги и инфраструктурата.

Финансовият директор Джим Кавано подчертава, че AI е ключов фактор за развитието, като търсенето обхваща както технологии, така и услуги за внедряване и управление на такива решения.

IBM запазва прогнозата си за поне 5% ръст на приходите през годината и увеличава дивидента си, което сигнализира увереност в бъдещото развитие.

